タレントの加藤ローサ（40）が8月17日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演し、元サッカー日本代表の松井大輔（44）と離婚したことを公表した。【映像】加藤ローサと子どもたちの親子ショット加藤は番組冒頭、「実は今籍を抜いていて」「今年じゃなくてちょっと前」と説明。大きな出来事があったわけではなく、年月を重ねて夫婦の形が変わっていったと明かした。松井もVTRで番組に出演しコメント。「変わらず一緒に住ん