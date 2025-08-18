最終ラウンド、ホールアウトする松山英樹。通算2オーバーで26位＝ケーブズバレーGC（共同）【オウイングズミルズ（米メリーランド州）共同】米男子ゴルフのプレーオフ第2戦、BMW選手権は17日、メリーランド州オウイングズミルズのケーブズバレーGC（パー70）で最終ラウンドが行われ、19位から出た松山英樹は5バーディー、4ボギー、2ダブルボギーの73で回り、通算2オーバーの282で26位だった。67をマークしたスコッティ・シェフ