18日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前週末清算値比変わらずの2万7995ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万7907.58ポイントに対しては87.42ポイント高。 株探ニュース