18日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝147円24銭前後と、前週末午後5時時点に比べ25銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円36銭前後と65銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース