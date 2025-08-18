「森・川・海のアイヌ先住権研究プロジェクト」の代表を務める北海道浦河町のアイヌ、八重樫志仁さん＝5日先住民族であると政府に認められたアイヌ民族の「先住権」への理解を促すプロジェクトが進んでいる。北海道のアイヌ民族や和人のNPO関係者らでつくる団体が、先住民族固有の権利である先住権について「考える材料を提供しよう」と昨年10月にウェブサイトを公開。今なお認められていない土地や自然資源に関する権利の回復に