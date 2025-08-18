18日午前8時33分ごろ、東海地方で震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による静岡県内の震度は次の通りです。▼震度2浜松市中央区・磐田市・掛川市・袋井市・菊川市・湖西市▼震度1藤枝市・焼津市・島田市・牧之原市・浜松市浜名区・御前崎市・浜松市天竜区・伊豆市・東伊豆町この地震の震源地は遠州灘。震源の深さは10キロメートル。地震の規模を示すマグニチュードは4.6と