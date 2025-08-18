◇米女子ゴルフ下部アーワイルドホース・レディースクラシック最終日（2025年8月17日米オレゴン州ワイルドホースGC＝6643ヤード、パー72）日本ツアー通算5勝の原英莉花（NIPPONEXPRESSホールディングス）が1打差3位から10バーディー、2ボギーの64をマークして逆転し、通算18アンダーでエプソンツアー初優勝を飾った。原は昨冬の米ツアー最終予選会で25位以内に入れず出場権を逃した。日本ツアーで戦いながら米ツアー