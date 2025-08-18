◆米大リーグドジャース５―４パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ドジャース戦で先発し、４回で８２球を投げ、３安打４失点、５奪三振で降板して、３勝目を逃した。初回に２被弾４失点で４点のリードを許したが、８回に追いついたため４敗目となる黒星は消えた。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投