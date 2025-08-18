PFAS汚染問題を、沖縄や世界の女性たちの目線から追ったドキュメンタリー映画『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』（以下、ウナイ）が8月16日より全国公開中。PFASは炭素とフッ素が結びついた1万種類以上の有機フッ素化合物の総称で、水や油をはじく特性をいかし、焦げつかないフライパンや防水スプレー、半導体、泡消火剤などあらゆる生活用品に使われてきた。PFASの中でも、PFOSやPFOAなどは、発がん性など人体への有害性が