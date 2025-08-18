【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、妻メラニア氏がロシアのプーチン大統領に宛てた15日付の書簡を公表した。書簡でメラニア氏は、ロシアによるウクライナ侵攻を念頭に「無実の子どもたちを守ることでロシアだけでなく人道にも寄与する。あなたなら今日、一筆で実現できる。今がそのときです」と述べ、和平に合意するよう求めた。ロイター通信によると、トランプ氏は15日の首脳会談でメラニア氏の書簡をプーチン氏に手