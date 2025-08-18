17日、米ニューヨーク市南部ブルックリンの銃撃事件現場で活動する捜査員ら（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】ニューヨーク市南部ブルックリンの飲食店で17日未明、銃撃事件が発生し、3人が死亡、9人が負傷した。警察はギャングの抗争という見立てを示し、複数人が店内で銃を乱射して逃走中だと発表した。死亡したのは19〜35歳の男性。負傷した9人は命に別条はない。トランプ大統領は11日、ギャングなどによる治安悪化