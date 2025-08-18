◇ナ・リーグドジャース5―4 パドレス（2025年8月17日ロサンゼルス）パドレスのダルビッシュ有投手(39)が17日(日本時間18日)、敵地ドジャース戦に先発し、4回3安打2四球5三振4失点で勝ち負けはつかなかった。ド軍・大谷翔平投手(31)との対戦は右前打、左飛で2打数1安打。パドレスは同点の8回、抑えのスアレスが決勝弾を許して4―5で敗れ、ナ・リーグ西地区首位攻防戦3連敗を喫した。16日に39歳の誕生日を迎えたダルビ