「ドジャース５−４パドレス」（１７日、ロサンゼルス）パドレスのダルビッシュ有投手は４回３安打４失点で降板。勝ち負けはつかなかったが、初回の２被弾に泣いた形になった。先頭の大谷に右前打を浴び、続くベッツに四球。スミスは打ち取ったが、フリーマンに外寄りのツーシームを捉えられ、右中間スタンドに運ばれてしまった。ダルビッシュは「初回のフリーマンがもったいなかった。バカなことしたなと」と悔やみ、「配