18日午前8時33分ごろ、静岡県、愛知県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は遠州灘で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、静岡県の浜松中央区、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、それに菊川市、愛知県の田原市です。【各地の震度詳細】■震度2□静岡