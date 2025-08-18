ホテルニューオータニ直営3ホテルでは、山梨県産の希少な桃「一桃匠（いっとうしょう）」を贅沢に使用した夏季限定スイーツが登場。糖度と酸味のバランスが絶妙な桃を引き立てる生クリームやスポンジとのハーモニーは、まさに夏のご褒美。ショートケーキからゼリーまで、多彩なラインナップで旬を味わえるこの機会をお見逃しなく♡数量限定や期間終了前の完売も予想さ