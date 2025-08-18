吉本新喜劇のギター芸人・松浦真也（49）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。18日をもって閉館する京都市内の劇場「よしもと祗園花月」について思いをつづった。「高校生の姉ちゃんが映画館だった旧祗園会館で『スタンドバイミー』を鑑賞。そこで買ったパンフレットに載ってた主題歌のコード表を見たのがギターを弾くきっかけになり、そこから祗園花月になってお世話になり、すごくご縁のある場所でした」と、ギターの原点が祗