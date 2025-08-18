下越では、１８日昼前まで土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、中越では１８日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。新発田市には１８日午前７時４０分に土砂災害警戒情報が発表されています。新潟地方気象台によりますと新潟県では、前線の影響で、１８日昼前まで雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨となり、大雨となる所がある見込みです。これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、