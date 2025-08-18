福岡管区気象台は18日午前7時30分、福岡県に雷注意報を発表した。同県では、同日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意。◇◇福岡管区気象台が18日午前3時55分発表した防災コメント＜防災事項＞18日昼過ぎから夕方にかけて、湿った空気や日射の影響で、局地的に雷を伴った激しい雨が降るおそれ。雨雲が予想以上に発達したり停滞した場合は、大雨警報（土砂災害）を発表する可能