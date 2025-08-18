◇ナ・リーグドジャース5―4パドレス（2025年8月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのパドレスとの首位攻防3連戦最終戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席でダルビッシュ有投手（39）から2試合連続とする右前打を放ち、初回の4得点猛攻を演出。チームは一時同点に追いつかれたが、8回にムーキー・ベッツ内野手（32）が決勝弾を放って首位攻防3連戦でスイープし、ナ・リーグ西