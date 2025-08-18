8月18日未明、静岡県沼津市で建物火災があり、65歳の男性が、やけどを負い、病院に運ばれました。 18日午前4時頃、沼津市西浦立保にある住宅に住む人から「裏にある平屋建ての小屋が燃えていて、10メートルくらいの煙が上がっている。母屋に燃え移りそう。初期消火はできていない」と消防に通報がありました。 火は約3時間半後に消し止められ、母屋や近隣住宅への延焼は現時点で確認されていないということです。 警察に