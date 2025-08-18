（C）２０２5 劇場版「緊急取調室 THE FINAL」製作委員会 天海祐希が主演を務め、2014年１月から４シーズンに渡り放送され大ヒットしたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』が、今年10月から木曜ドラマ枠で連続ドラマ・第５シーズンが放送されることが決定。更に劇場版『緊急取調室 THE FINAL』が12月26日に公開されることが決まった。【動画】公開された予告映像可視化された特別取調室で厄介な被疑者と対峙する、捜