ソシエダB所属に今夏加入したU-20日本代表DF喜多壱也が17日、ラ・リーガ2部開幕節のサラゴサ戦で後半35分から途中出場し、新天地デビューを飾った。京都サンガF.C.出身の喜多は24年にU-18からトップチームに昇格したが、今夏のソシエダ移籍までJ1リーグ戦の出場はなく、待望のプロリーグ戦デビューとなった。ソシエダBは昨季の昇格プレーオフを制し、今季はセカンドチーム唯一の2部参戦。開幕節では日本ツアーにも帯同していた