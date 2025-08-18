北海道内は１７日、低気圧や前線の影響で宗谷地方などが猛烈な雨に見舞われた。天塩町と幌延町では午後８時までの２４時間降水量がそれぞれ１５６ミリ、１４０ミリに達し、いずれも観測史上最大を更新した。ＪＲ宗谷線では豊富―糠南間で枕木や土台などが流失したため、ＪＲ北海道はこの区間を含む稚内―音威子府間で１８日に特急と普通列車の計１５本を運休すると発表した。１８日から復旧工事を行うが、被害状況を把握できて