全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１７日、柔道が岡山県で行われ、新たに競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で始まった。山口県内唯一の水球部の西京が、２１―５で山形工を破り、初戦を突破した。清角圭介主将（３年）は「ひとまずほっとした」と胸をなで下ろした。「パスつなぎがよくできていた」と振り返った試合は、４ピリオド全てを制する快勝。ゴールキーパーとしてペナルティースローを止めるなど