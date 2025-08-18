東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.18高値172.38安値171.51 173.41ハイブレイク 172.89抵抗2 172.54抵抗1 172.02ピボット 171.67支持1 171.15支持2 170.80ローブレイク ポンド円 終値199.49高値200.13安値198.92 201.32ハイブレイク 200.72抵抗2 200.11抵抗1 199.51ピボット 198.90支持1 198.30支持2 197.69ローブレイク