東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.38高値8.41安値8.35 8.47ハイブレイク 8.44抵抗2 8.41抵抗1 8.38ピボット 8.35支持1 8.32支持2 8.29ローブレイク シンガポールドル円 終値114.72高値115.13安値114.48 115.72ハイブレイク 115.43抵抗2 115.07抵抗1 114.78ピボット 114.42支持1 114.13支持2 113.77ローブレイク 香港ドル