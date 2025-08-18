東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6507高値0.6523安値0.6488 0.6559ハイブレイク 0.6541抵抗2 0.6524抵抗1 0.6506ピボット 0.6489支持1 0.6471支持2 0.6454ローブレイク キーウィドル 終値0.5922高値0.5939安値0.5908 0.5969ハイブレイク 0.5954抵抗2 0.5938抵抗1 0.5923ピボット 0.5907支持1 0.5892支持2 0.5876