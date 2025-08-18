17日、三重県度会町の川で知人とアユ取りに来ていた84歳の男性が溺れ、死亡が確認されました。 【写真を見る】数日前に解禁も…川にアユ取りに来ていた男性(84)が溺れ死亡 三重・度会町 警察によりますと17日午前9時ごろ、度会町の一之瀬川で、「一緒に魚取りに来ていた知人が川で溺れて呼吸をしていない」などと消防に通報がありました。 溺れたのは、伊勢市に住む森田稔幸さん(84)で、知人が川から引き上げ、意識と呼吸が無い