◇ナ・リーグドジャース5―4パドレス（2025年8月17日ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が17日（日本時間18日）、本拠でのパドレスとの首位攻防3連戦最終戦に「2番・遊撃」で先発出場。8回に相手守護神ロベルト・スアレス投手（34）から決勝弾を放って首位攻防3連戦でスイープし、ナ・リーグ西地区2位のパドレスに2ゲーム差をつけた。ドジャースは初回に大谷の安打からフリーマンの3ラン、パヘスの