「ドジャース５−４パドレス」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースのアレックス・ベシア投手がイニングをまたいで１回２／３を無失点に抑え、３勝目を挙げた。試合後、ＮＨＫのインタビューに応じた左腕は「私は投げるのが大好き」と笑みを浮かべながら言い切った。八回、１死二、三塁からマウンドに上がったベシア。遊ゴロ間に１点を失ったが、勝ち越しは許さなかった。直後にベッツが勝ち越しソロ。最少失点で抑えたことで