【シカゴ＝平沢祐】米女子ゴルフのザ・スタンダード・ポートランド・クラシックは１７日、オレゴン州ポートランドのコロンビア・エッジウオーターＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、本格参戦１年目の岩井明愛（２３）が通算２４アンダーで米ツアー初優勝を果たした。米ツアーでは今季、双子の妹・千怜も５月に初優勝しており、姉妹で勝利を挙げた。首位で出た岩井明はこの日、６バーディー、ノーボギーの６６で回った