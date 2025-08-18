全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１７日、柔道が岡山県で行われ、新たに競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で始まった。相模原弥栄の八木星輝（せいら）選手（１年）が女子高飛び込みで２位に輝いた。決勝では、「初めての舞台なので、緊張せずに全力で楽しもう」と普段通りの演技を意識した。入水時の姿勢を乱さず、着実に得点を重ねた。「５本目からどんどん調子が上がり、練習の成果を出し切れた。空