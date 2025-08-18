「広島２−７ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）広島が大敗し、最下位・ヤクルトにカード負け越しとなった。今季２度目の先発の遠藤が３回１／３を１０安打６失点ＫＯ。打線は１１安打を放ちながら２得点。４番・末包と５番・坂倉が好機で４度凡退した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−遠藤は序盤につかまった。「立ち上がり、球威はあるように見えたけどね。ただコントロールに苦しんでいたとい