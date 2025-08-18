「広島２−７ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）鯉の４番になるために、超えなければならない壁がある。ゲキを飛ばすのは大きな期待の表れだ。広島・新井貴浩監督は好機での凡退を繰り返した末包に対し、「本人も悔しいと思う。ただこの悔しさを燃やして力に変えないといけない。そして成長していかないといけないから」とリベンジに期待を寄せた。主砲のバットから最後まで快音は響かなかった。８月１４試合中１３試合