アメリカ・ニューヨークのクラブで銃乱射事件があり、3人が死亡しました。ニューヨーク市ブルックリンにあるクラブで17日未明、複数人が銃を乱射し逃走しました。現地メディアによりますと、19歳から35歳の男性3人が死亡したほか、男女9人がけがをして病院に運ばれたということです。現場周辺では42発の薬きょうや銃1丁が見つかっていて、警察はギャング同士がけんかになったとみて、逃げた人物の行方を追っています。