米女子ゴルフのポートランド・クラシックで、通算24アンダーでツアー初優勝を果たした岩井明愛＝17日、米オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターCC（共同）【ポートランド（米オレゴン州）共同】女子ゴルフの岩井明愛（23）が17日、米ツアー本格参戦1年目で初優勝を果たした。オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターCCで行われたポートランド・クラシックの最終ラウンドに66をマークし、通算24アンダ