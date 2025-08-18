「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（28）がNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で名作曲家・いずみたくさんモデルのいせたくやを好演している。18日放送の第101回では、漫画家・やなせたかしさんモデルの柳井嵩（北村匠海）が作詞、たくやが作曲した「手のひらを太陽に」がついに誕生。ピアノで伴奏しながら歌唱するシーンも視聴者を魅了した。14日放送・第99回での「見上げてごらん夜の星を」