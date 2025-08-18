連休明けの月曜日となる１８日は、高気圧に覆われるなどして、関東や東海地方を中心に気温が上昇する見込み。気象庁と各地の気象台の発表によると、予想最高気温は名古屋市、岐阜市、前橋市、埼玉県熊谷市で３９度、甲府市が３８度、京都市、大津市、浜松市、さいたま市などで３７度となっている。９日から３５度未満の日が続いていた東京都心も３５度予想となっている。また、同庁と環境省は以下の２３都府県に熱中症警戒ア