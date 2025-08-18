音柱・宇髄天元は、「派手に」が口癖のとおり、闘い方も見た目もとにかく派手な元忍者の剣士。3人のくノ一の嫁がいて、後輩に対して優しく面倒見のいい一面も。テレビアニメ第2期「遊郭編」の中心人物として、炭治郎たちと共に上弦の鬼・妓夫太郎（ぎゅうたろう）と堕姫（だき）との死闘を繰り広げました。All About ニュース編集部では、2025年8月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（柱メンバー）に関するアンケ