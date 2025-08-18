所得税が課され始める「年収１０３万円の壁」を巡り、内閣府が民間のビッグデータを分析したところ、時給が増えても勤務時間を減らして年収を１０３万円未満に抑えようとする傾向が、女性に顕著に見られることがわかった。壁を意識して年収を意図的に抑える「働き控え」の実態がデータで裏付けられた格好だ。先の通常国会では、年収の壁を１０３万円から１６０万円に引き上げる税制改正が行われた。内閣府は改正前の１０３万円