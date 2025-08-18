速報です。札幌市中央区の路上できょう未明、強盗致傷事件がありました。バッグをひったくろうと近づいた男は抵抗する女性を自転車で引きずりけがをさせ、そのまま何も盗らずに逃走したということです。事件があったのは、札幌市中央区南1条西7丁目の路上です。きょう午前3時40分ごろ、自転車に乗った男が徒歩で帰宅中の40代女性のバッグをひったくろうとしました。女性はバッグをはなさないように抵抗すると男は女性を自転車で引