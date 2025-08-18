大手芸能事務所アミューズは18日、自社サイトを通じ、所属の俳優、アーティスト福山雅治（56）をめぐる一部週刊誌報道について声明を発表した。福山は、フジテレビ元専務の大多亮氏が主催した懇親会に出席し、第三者委員会から協力を要請されていたことなどを明らかにした。福山はこの日発売の「女性セブン」で、フジテレビの第三者委員会による報告書をめぐり、自身の口から経緯を説明している。以下、発表全文。2025年8月18日（