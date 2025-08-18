男女関係において、「初対面の印象」はその後の付き合いに大きな影響を及ぼすもの。女性の細かい部分をチェックしている男性は意外と多いので、気をつけておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「初対面で『だらしない子かも？』と疑ってしまう女子の特徴」をご紹介します。【１】時間にルーズで遅れてきても謝らない「待たせておいてヘラヘラした態度だと、何事にもユルい考え方な