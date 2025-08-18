◆米大リーグドジャース５―４パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースがパドレスとの接戦を制して、３連勝としてナ・リーグ西地区単独首位を守った。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、初回先頭の１打席目にダルビッシュ有投手（３９）から右前安打を放って初回の４点の先制につなげた。大谷は４打数１安打で、ダルビッシュは４回３安打４失点で勝敗はつか