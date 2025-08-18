女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第101話が放送され、アイドルグループ「乃木坂46」の久保史緒里（24）が念願の朝ドラ初出演を果たした。童謡「手のひらを太陽に」を歌う人気歌手・白鳥玉恵役。乃木坂の現役メンバーで、NHKの国民的2大ドラマ枠・大河ドラマ＆朝ドラ、両方に出演したのは久保が初。“快挙”を達成した。＜※以下、ネタバ