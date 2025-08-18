18日（月）は猛暑と激しい夕立に注意。関東・東海では40℃に迫るところもありそうです。＜18日（月）の天気＞前線が停滞する新潟〜東北南部では午前中を中心に雨が降る見込みです。特に新潟や山形置賜では大雨による土砂災害などに注意が必要です。そのほかは高気圧に覆われて、広く日差しが届くでしょう。日中はぐんぐん気温が上がり、残暑が厳しくなりそうです。暑くなるぶん午後は各地で夕立がありそうです。西日本や関東を中心