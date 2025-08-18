生まれつき肌や目の色、毛髪の色素が薄い“アルビノ”という遺伝子疾患を持つ小学生の男の子・りっくん。SNSに投稿された日常が、「可愛い！」「白くて天使みたい」などと度々話題になる。生まれて間もない頃は、心ない言葉に悩んだ時期もあったが、最近では「アルビノってきれい」「初めて知ったけど素敵」「アルビノってかっこいいやん！」などと、肯定的なコメントが多いそうだ。「アルビノへの理解や優しさが広がった」と言