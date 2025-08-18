◆ロサンゼルス・ドジャース5−4サンディエゴ・パドレス17日（日本時間18日午前5時10分試合開始、ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは16日（日本時間17日）、ホームでパドレスと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場した。ドジャースは15日からのパドレス3連戦で2連勝を飾り、ナ・リーグ西地区でパドレスに1ゲーム差の単独首位に再浮上。前日16日、大谷は2打数1安打2四球、得点2の成績だった。