佐々木商店のマニキュアブランド「Causette.Joli（コゼットジョリ）」から、2025年秋限定色（全2色）が登場。テーマは「思い恋ふ」。憧れを花言葉に持つ“ミセバヤ”と“ヤナギバヒマワリ”をモチーフに、ブランド初のマグネットカラーが誕生します。8月21日からのPOPUPでは特別先行販売も実施。さらに直営店・公式EC限定の秋限定ネイルケアオイルも同時リリースされます。 憧れを映す♡2025秋限定