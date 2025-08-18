毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（土曜日は1週間の振り返り）。8月19日放送の第102話では、仕事をクビになったのぶ（今田美桜）が登美子（松嶋菜々子）に励まされる。 参考：久保史緒里が『あんぱん』についに登場！役者として重宝される理由は“解像度”の高さ 嵩（北村匠海）とたくや（大森元貴）の「手のひらを太陽に」がヒットした第101話。 第102話では、仕事をクビになった